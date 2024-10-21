Ландо Норрис: «Стюарды должны были выслушать мое мнение и мнение Ферстаппена после гонки»

Норрис уверен, что стюарды ошиблись, не вызвав его и Ферстаппена.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис полагает, что судьи Гран-при США поспешили дать ему штраф за обгон гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Считаю, опять есть непоследовательность, но это сложная ситуация. Как мне кажется, это просто поспешное решение, и они не выслушали наши аргументы, что должны были сделать после гонки.

Они просто хотели принять решение, чтобы потом не перераспределять очки, так что это поспешное решение. Они не выслушали мое мнение, мнение моей команды, Макса.

Не думаю, что это абсолютно правильно, но есть штраф, и я мало что могу поделать, только принять его», – отметил Ландо.

Андреа Стелла: «Был уверен, что расследуют Ферстаппена, а не Норриса. Сколько раз Макс так защищался?»

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа