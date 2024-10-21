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Андреа Стелла: «Был уверен, что расследуют Ферстаппена, а не Норриса. Сколько раз Макс так защищался?»

В «Макларене» ожидали наказания для Ферстаппена.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда готовилась к штрафу для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за выдавливание Ландо Норриса в конце Гран-при США.

В итоге стюарды наказали Норриса за обгон за пределами трассы, мотивировав это положением болидов на апексе.

«На мой взгляд, положение на апексе нерелевантно, когда речь об интерпретации маневра. Защищающийся болид просто отправился на апекс по прямой. Мы много раз посмотрели повтор. Он просто едет прямо, просто едет за пределы трека, не оставляя никаких шансов Ландо завершить маневр.

Если бы я был журналистом, то собрал бы статистику. Сколько раз Макс так защищался? Обе машины выехали за пределы трассы. Так что, полагаю, обе машины получили преимущество, если оно было. Как мы считаем, это по меньшей мере нейтральный маневр.

Когда я увидел, что инцидент под расследованием, то был вполне уверен, что расследуют выдавливание Ландо со стороны Макса. На самом деле мы немедленно сказали Оскару [Пиастри], чтобы он держался в пяти секундах от Макса – это могло стоить позиции.

Так что у «Макларена» и стюардов полярные интерпретации ситуации. Удивлен, что судьи даже не посчитали нужным обсудить момент с гонщиками после финиша. Это неопределенная ситуация. Можно выслушать мнения пилотов, получить время для детальной оценки эпизода – вот что требуется, когда ситуация не такая уж очевидная.

Зачем спешить и вмешиваться в результат гонки, важной для чемпионата – просто потому, что нужно принять решение за 60 секунд? Вот вопрос, который, думаю, стюарды должны воспринять конструктивно, позитивно. Действительно ли нужно принимать столь быстрое и, на наш взгляд, столь неверное решение?» – поделился мыслями менеджер.

Стелла объяснил, почему «Макларен» не попытается вернуть Норрису подиум:

«Решение нельзя обжаловать, поэтому для нас вопрос закрыт. Мы надеемся, что ФИА и стюарды рассмотрят данный случай, чтобы улучшить контроль и судейство на будущее.

Не думаю, что есть новые и значимые доказательства (необходимое требование для апелляции – Спортс), ведь единственное доказательство, которое мы использовали – наша интерпретация, а именно несогласие со стюардами. Она и так доступна.

Так что, если запросить право на пересмотр, вряд ли в принципе возможен успех, потому что в данном случае не нужны новые доказательств. Вопрос лишь в интерпретации».

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
logoФИА
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logoАндреа Стелла
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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