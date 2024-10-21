Кристиан Хорнер: «Очевидный штраф Норриса, «Ред Булл» наказывали много раз»

«Ред Булл» не сомневается, что Норриса наказали верно.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер заявил, что стюарды выписали пилоту «Макларена» Ландо Норрису «очевидный» штраф за обгон Макса Ферстаппена на Гран-при США.

«Во-первых, за борьбой гонщиков было приятно наблюдать, и все пилоты прекрасно знают правила. Они обсуждают проблемы в конкретных поворотах на брифингах с разными стюардами и гоночным директором.

Слушайте, это обгон за пределами трассы. Нам тоже доставалось. На самом деле даже на этой трассе в борьбе с Кими [Райкконеном] в 2018-м (в 2017-м, Ферстаппена лишили подиума за срезку поворота – Спортс).

Так что для нас было абсолютно ясно, что обгон совершен за границами трека. Он должен был отдать позицию. Он решил этого не делать, поэтому получил штраф. На наш взгляд, это черно-белая ситуация.

Подобное случалось столько раз, и на самом деле я полагаю, что стюарды справились довольно быстро и достойно», – заявил Кристиан.

Менеджер ответил на вопрос, нужно ли судьям действовать более последовательно:

«Думаю, это очень трудная ситуация для стюардов, все инциденты разные. Так что необходимо подходить к каждому эпизоду индивидуально.

Когда тебе достается, это неприятно. Как я уже сказал, нас наказывали много раз, не только на этой трассе, но и на других».

Хорнер убежден, что Ландо следовало отдать место Максу:

«Вот чего я, пожалуй, не понял – было понятно или выглядело так, что будет штраф. Учитывая преимущество «Макларена» по болиду и шинам в тот момент гонки, казалось, что он отдаст место в первом повороте.

Но случилось какое-то замешательство. Если бы он сразу вернул позицию, то, пожалуй, ему хватило бы темпа совершить обгон».

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