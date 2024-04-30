Дэвид Брэбэм о 30-летии гибели Ратценбергера: «Большой талант. Жаль, мы так и не увидели, на он способен»

Дэвид Брэбэм высказался о трагедии своего экс-напарника Ратценбергера.

30 лет назад, 30 апреля 1994 года, в квалификации к Гран-при Сан-Марино погиб пилот «Симтека» Роланд Ратценбергер. На следующий день из жизни ушел трехкратный чемпион мира , попавший аварию в гонке.

Дэвид Брэбэм, выступавший с Ратценбергером за «Симтек», поделился воспоминаниями.

«[В Имоле] Роланду было комфортнее в болиде, однако возникали небольшие проблемы с тормозами. На самом деле я пилотировал его машину в пятницу. Команда попросила меня проехать пару кругов и сказала: «У тебя есть опыт с карбоновыми тормозами, можешь проверить, насколько точны слова Роланда?» Спустя три круга я сообщил: «Эти тормоза – дерьмо, надо их поменять».

В субботу он стал чувствовать себя в болиде гораздо комфортнее, и это было здорово. Он был куда ближе ко мне – мы ехали ноздря в ноздрю, и так и должно было быть, честно говоря. Потом началась квалификация.

Я находился на трассе и увидел детали, разбросанные по асфальту, части корпуса. Цвета были те же самые, что на моей машине. Я понял, что это Роланд.

Когда я проехал поворот, то увидел его и увидел болид… Это очень яркий момент в моей памяти, я и сейчас вижу его ясно как день. Мне казалось, я смотрю на человека, который уже не с нами.

Я вернулся в боксы и, конечно, все были в состоянии паники. Я проехал мимо машины, поэтому все спрашивали меня: «Что думаешь?» Помню, моя жена, Лиза, спросила меня, и я ответил: «Думаю, он умер».

Потом появилось объявление, что он умер, и это стало огромным шоком для всех – не только в команде, для всей «Ф-1» – для всех, кто любит «Ф-1». Несомненно, я никогда не сталкивался с подобным.

Решение гоняться на следующий день было моим. Команда сказала: «Никакого давления, решать тебе». В тот момент я не знал, что делать, честно говоря – продолжать или нет.

Где-то внутри я подумал, что Роланд бы сказал: «Брось, Дэвид, хорош валять дурака. Ты гонщик – гоняйся, мы здесь ради этого». Пожалуй, решение показалось странным для многих людей, которые считали, что нужно собрать вещи и поехать домой в знак уважения. Но я подумал, что уважение заключалось в обратном – надо продолжать.

В практике произошла авария , затем авария Роланда, потом инцидент на старт-финишной прямой, на пит-лейн, наконец, авария Сенны… Просто вихрь несчастий, которые не укладывались в голове. Я думал: «Что, черт возьми, происходит?» Для меня это был первый подобный опыт, как и для многих людей.

Разумеется, Айртон затмил Роланда: это были совершенно разные люди, с разными карьерами, разным влиянием на болельщиков по всему миру. Но здорово, что о нем до сих пор хотят вспоминать, потому что он тоже составлял ткань «Ф-1» в то время. Он тоже был гонщиком, он тоже находился на решетке, и он потерял жизнь, занимаясь любимым делом.

На мой взгляд, у Роланда был большой талант. Жаль, что мы так и не увидели, на что он на самом деле способен», – написал Дэвид.