Макс Ферстаппен об изменениях формата уик-энда: «Даже мне интересно, какие сейчас правила. Похоже на цирк»

Ферстаппен пожаловался на запутанный спортивный регламент «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступает против увеличения количества Гран-при и непонятного для зрителей формата уик-эндов со спринтами, который постоянно меняется.

– Президент ФИА [Мохаммед бен Сулайем] полагает, что в «Формуле-1» должно быть меньше гонок и больше команд. Ваше мнение?

– Безусловно, гонок должно быть меньше. На мой взгляд, их слишком много. Но решать не нам и даже не ФИА. Однако я всегда буду выступать за меньшее количество Гран-при и более высокое качество. Нужно ли больше команд? Только если они качественные, а не привлечены просто ради заполнения пелотона.

– Вы один из самых жестких критиков спринтов. Понимаете ли вы, что « » стремится с их помощью заработать больше денег, а это, в свою очередь, идет на пользу командам?

– Да. Я всегда говорил, что понимаю бизнес-составляющую. Но я смотрю на ситуацию как гонщик. Магия теряется: болельщик не знает внутреннюю информацию о деградации шин и всем таком. Ты видишь на решетке « », «Мерседес» и «Феррари», и тебе интересно, чем все закончится. Спринт более или менее показывает, чего ждать на следующий день.

– Будет ли логично сделать два закрытых парка – для спринта и основной гонки?

– Это еще одна проблема – настройки. Их нельзя менять после первой практики. Если ты ошибся, приходится работать с этими настройками до конца уик-энда. Это отстой. Если спринты останутся, нужно что-то менять.

– То есть вы поддержите разные закрытые парки?

– Да, один на субботу, другой на воскресенье, к примеру.

– Что насчет квалификации к спринту из одного круга?

– Это было бы очень рискованно. Мне и так не нравится нынешний формат с шинами «медиум»-«медиум»-«софт» – ты уже не понимаешь, что делать. Один круг? Или быстрый круг, медленный и снова быстрый? Зачем нужны такие странные штуки? Даже мне интересно, какие сейчас правила. Чувствую себя потерянным. Похоже на цирк.

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