  • Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»
Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»

В «Кадиллаке» объяснили, почему подписали Переса.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон отрицает, что команда взяла Серхио Переса из-за его популярности в Америке.

«Мы выбрали Чеко из-за его заслуг. Это главное. Он очень быстрый пилот «Формулы-1» и помогает нам построить команду.

Тот факт, что он очень популярен и многим нравится, это преимущество. Для нас это потрясающе, ведь это значит, что мы сможем вернуть в пелотон пилота, пользующегося большой поддержкой среди фанатов. Это здорово.

Но очевидно, что мы связались с ним из-за его способностей за рулем болида «Формулы-1». Потрясающе, что он привлекает фанатов – мы хотим сделать для них нечто особенное.

Новая команда в «Ф-1» – такое нечасто происходит. Подобное случается очень редко. Мы хотим, чтобы все фанаты Чеко присоединились к нам на этом пути и разделили с нами этот опыт.

Несомненно, мы выбрали Переса за его скорость», – сказал Лоудон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoСерхио Перес
Грэм Лоудон
Кадиллак
logoФормула-1
