Флавио Бриаторе: «Цель «Альпин» на сезон-2026 – шестое место»

Босс «Альпин» поставил цели на следующий год.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, чего ждет от сезона-2026 с новыми болидами и двигателем «Мерседеса ».

«В последние несколько лет в «Альпин» не было стабильности. Нам нужно сохранять стабильность. Команда растет, приходит много новых инженеров. Мы наняли очень хорошую группу инженеров, и теперь они мало-помалу начинают прибывать, ведь обязательный отпуск обычно длится шесть месяцев.

Мы настраиваем команду под следующий сезон. У нас будет прекрасный мотор «Мерседеса», а также коробка передач. Уверен, следующий год будет хорошим для команды, и мы предоставим пилотам болид, который позволит сражаться. Мы делаем все возможное, и моя цель – шестое место», – заявил Бриаторе.

