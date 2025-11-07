Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»

Феттель оценил шансы Ферстаппена на титул.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о том, насколько вероятен титул Макса Ферстаппена .

Феттеля спросили, как он расценивает шансы отыграть отставание и выиграть чемпионат, как сам немец сделал в 2010 году.

«Ну, почему бы и нет? В чемпионате будет разыграно еще много очков. Понятно, что Макс не фаворит. Сейчас фаворит Ландо Норрис – потому что он лидирует в чемпионате. Но мы не знаем, что может случиться.

Этот уик-энд в Бразилии часто получается сумасшедшим. Смотреть его интересно. И понятно, что чем ближе Макс будет подбираться к лидеру, тем напряженней будет борьба. Желаю Максу набрать хорошие очки», – рассказал Феттель.

