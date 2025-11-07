  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»
0

Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»

Феттель оценил шансы Ферстаппена на титул.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о том, насколько вероятен титул Макса Ферстаппена.

Феттеля спросили, как он расценивает шансы отыграть отставание и выиграть чемпионат, как сам немец сделал в 2010 году.

«Ну, почему бы и нет? В чемпионате будет разыграно еще много очков. Понятно, что Макс не фаворит. Сейчас фаворит Ландо Норрис – потому что он лидирует в чемпионате. Но мы не знаем, что может случиться.

Этот уик-энд в Бразилии часто получается сумасшедшим. Смотреть его интересно. И понятно, что чем ближе Макс будет подбираться к лидеру, тем напряженней будет борьба. Желаю Максу набрать хорошие очки», – рассказал Феттель.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРед Булл
Гран-при Бразилии
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoСебастьян Феттель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»
9 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
23 минуты назад
Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»
26 минут назад
Ландо Норрис: «Мой эмоциональный фон снизился, это пошло на пользу»
30 минут назад
Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»
33 минуты назад
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 19 пилотов из 22
43 минуты назад
Джордж Расселл: «Первый поворот в Мексике нужно полностью изменить»
54 минуты назад
«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
56 минут назад
Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»
сегодня, 13:30
В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при
сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото