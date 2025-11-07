  • Спортс
2

Оскар Пиастри: «Уважаю «Макларен» за то, что он позволяет нам с Норрисом вести борьбу за чемпионство»

Пиастри ответил Йосу Ферстаппену насчет подхода к борьбе за титул.

Пилот «Макларена» отреагировал на совет Йоса Ферстаппена, который призвал австралийца «ударить кулаком по столу внутри команды».

«На мой взгляд, мы всегда открыты друг с другом, когда делимся мыслями – независимо от того, считаем ли мы принятые решения справедливыми и правильными.

С этой точки зрения мы имеем право постоять за себя – в этом плане я чувствую себя очень хорошо. Команда поощряет такой подход, позволяя нам высказывать свое мнение.

Думаю, трудно работать в ситуации, когда у тебя в одной команде оба болида борются за титул – который выиграет только один. Конечно, здесь возникнут трудности. Но я уважаю команду за то, что она позволяет нам вести борьбу за чемпионство.

Я хочу постараться выиграть титул, зная, что я сделал это заслуженно, и справился со всем, что было под моим контролем», – сказал Пиастри перед Гран-при Сан-Паулу.  

Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком по столу на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»
 

