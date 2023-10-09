Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» нужно больше команд и меньше гонок»

Мохаммед бен Сулайем предложил снизить число Гран-при в календаре «Формулы-1».

Президент ФИА заявил, что в «Ф-1» перебор с этапами, а не с командами, и предположил, что «Андретти» получит место в чемпионате.

«Думаю, да. Очень трудно сказать «нет» команде, получившей одобрение ФИА. Можете называть меня оптимистом – я всегда настроен оптимистично.

ФИА должна умолять производителей прийти [в «Ф-1»]. Нельзя им отказывать. Спросите о моей мечте, и я отвечу: заполнить все 12 [слотов для команд], иметь коллектив из США, связанный с производителем, и гонщика оттуда. А потом, может, пойти в Китай и попробовать сделать там то же самое.

Невозможно заставить «Андретти» или «Дженерал Моторс» купить другую команду просто потому, что [владельцы] хотят ее продать. Не буду называть имена, но меня просили убедить «Дженерал Моторс» так поступить. Это не моя работа. Меня избрали не ради такого, я не брокер.

[Регламент] позволяет выступать 12 командам. Некоторые коллективы говорят: «О, будет слишком тесно». Правда? С нами уже команда из Голливуда [в рамках съемок фильма с Брэдом Питтом]. Автодромы должны иметь достаточно боксов и пространства для 12 команд.

Я считаю, что гонок слишком много, а не команд. Нужно больше команд и меньше гонок. Участникам нужен свой кусок «пирога», я понимаю их беспокойство. Однако мы беспокоимся по иным причинам», – заявил менеджер.

Бен Сулаейм допустил вариант, при котором «Андретти» будет выступать в «Ф-1», не договорившись о включении в Договор согласия, что не позволит ей получать призовые:

«Мы надеемся, что нет. Но это может случиться. Это возможно».

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