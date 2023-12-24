Макс Ферстаппен о спринтах: «Не понимаю, зачем нужно продолжать менять формат гоночного уик-энда, если это не приносит никакого результата»

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Ферстаппен снова высказался против спринтов в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл» изначально не был поклонником идеи экспериментов с форматом гоночного уик-энда и продолжает придерживаться своей точки зрения.

В следующем сезоне в «Формуле-1» вновь пройдут шесть гоночных уик-эндов со спринтами. При этом сам формат уик-энда должен претерпеть изменения, но пока не до конца ясно, какими они будут.

«Для меня спринт не имеет никакого значения, ты точно так же просто пересекаешь финишную черту, как и в главной гонке.

Я не получаю никакого удовлетворения от победы в спринте. Но да, честно говоря, они (руководство «Ф-1») просто делают то, что хотят.

Я уже говорил, что не нахожу спринты достаточно интересными. И я не понимаю, зачем нужно продолжать вносить изменения в формат гоночного уик-энда, если они не приносят никакого результата. Оставьте обычный формат с нормальной гонкой, где между командами будет идти плотная борьба – и все будет хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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