Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»

Бриаторе назвал Колапинто потенциальным топ-пилотом.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал новую сделку с Франко Колапинто : аргентинец останется напарником Пьера Гасли в 2026 году.

«Я следил за прогрессом Франко в «Формуле-1» и всегда считал, что у него есть необходимые качества и потенциал для того, чтобы стать топ-гонщиком и расти в команде.

Наше решение продолжить совместный путь в 2026 году четко показывает нашу приверженность и сильную поддержку Франко в его гоночном развитии.

Год получился тяжелым для всей команды, и в таких условиях выступать непросто, но Франко и Пьер сделали все возможное, чтобы команда была в наилучшем положении перед следующим сезоном.

Состав в лице Пьера и Франко – удачное сочетание опыта, скорости и таланта, которое поможет команде развиваться и, надеюсь, даст нашим болельщикам повод для празднований в следующем году», – отметил босс.

