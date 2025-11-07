  • Спортс
2

Мартин Брандл: «Если «Макларен» будет чисто проводить гонки и не ошибаться, Ферстаппену придется что-то придумывать»

Брандл оценил перспективы Ферстаппена в чемпионате.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о том, насколько высоки шансы Макса Ферстаппена победить в борьбе за титул обоих гонщиков «Макларена».

«Ферстаппену удается оказывать сильное давление на обоих пилотов «Макларена». При этом я думаю, что у «Макларена» есть преимущество. Поскольку две борются против одного, и Макс отстает на 30 очков.

Если пилоты «Макларена» будут хорошо и чисто проводить гонки, команда не будет ошибаться на пит-стопах, если болиды не будут ломаться, то Максу придется придумать что-то действительно особенное. И что-то особенное Макс может показать в Бразилии.

У «Макларена» большое преимущество, но гонка в Бразилии всегда была странной. Если Макс сможет сократить отставание и поселиться в голове у пилотов «Макларена», то тогда чемпионат может закончиться как угодно.

Я восхищаюсь подходом «Макларена» – тем, что они не заявляют кому-то из гонщиков, что тот должен отказаться от чемпионства из-за того, что отстает на одно очко. Однако таков их подход сейчас – за четыре гонки до конца сезона, когда разрыв между пилотами составляет один балл. Если же за одну-две гонки до финиша разрыв вырастет до 20 очков, а Макс Ферстаппен при этом будет наседать на лидера – в «Макларене», разумеется, будут действовать иначе», – рассказал Брандл.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
