Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»

Хэмилтон не собирается уходить из «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что его контракт с командой рассчитан до 2027 года и что он не планирует покидать Скудерию.

Хэмилтон опроверг слухи о том, что может уйти из «Феррари » по окончании сезона-2026.

«Мой контракт действует еще довольно долго. Обычно, когда у тебя есть контракт, разговоры о будущем начинаются за год до его окончания. Я от этого пока что довольно далек.

Я также считаю, что за последний месяц или около того, в последнюю пару месяцев. В последней гонке Шарль Леклер добился отличного результата. Думаю, наша форма будет разниться в зависимости от трассы, на которой проходит Гран-при .

Я впервые буду выступать в Бразилии за «Феррари», в прошлом году болид «Феррари» смотрелся здесь очень неплохо. Не знаю, какими будут ощущения на этот раз, но я надеюсь на лучшее. К тому же организаторы переложили на трассе асфальт, он совсем новый», – рассказал Хэмилтон.

