  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»
0

Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»

Хэмилтон не собирается уходить из «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что его контракт с командой рассчитан до 2027 года и что он не планирует покидать Скудерию.

Хэмилтон опроверг слухи о том, что может уйти из «Феррари» по окончании сезона-2026.

«Мой контракт действует еще довольно долго. Обычно, когда у тебя есть контракт, разговоры о будущем начинаются за год до его окончания. Я от этого пока что довольно далек.

Я также считаю, что за последний месяц или около того, в последнюю пару месяцев. В последней гонке Шарль Леклер добился отличного результата. Думаю, наша форма будет разниться в зависимости от трассы, на которой проходит Гран-при.

Я впервые буду выступать в Бразилии за «Феррари», в прошлом году болид «Феррари» смотрелся здесь очень неплохо. Не знаю, какими будут ощущения на этот раз, но я надеюсь на лучшее. К тому же организаторы переложили на трассе асфальт, он совсем новый», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»
9 минут назад
Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»
20 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
23 минуты назад
Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»
26 минут назад
Ландо Норрис: «Мой эмоциональный фон снизился, это пошло на пользу»
30 минут назад
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 19 пилотов из 22
43 минуты назад
Джордж Расселл: «Первый поворот в Мексике нужно полностью изменить»
54 минуты назад
«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
56 минут назад
Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»
сегодня, 13:30
В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при
сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото