0

Ландо Норрис: «Мой эмоциональный фон снизился, это пошло на пользу»

Норрис назвал плюсом изменение своего эмоционального состояния.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе за титул, настрое перед Гран-при Сан-Паулу и эмоциях после уверенной победы в Мексике.

«Безусловно, настрой и в целом мой эмоциональный фон снизился в каком-то смысле. На мой взгляд, это пошло на пользу.

Не сказал бы, что я эмоциональный человек, но мне не все равно. Считаю, снижение количества вещей, из-за которых я переживаю, помогло мне. И это позволяет мне просто забыть о прошлом уик-энде.

В Мексике была невероятная победа. Это очень маленькое достижение, не что-то огромное. Если ты постоянно сражаешься за десятое место, а затем побеждаешь, это невероятно. А когда у тебя в голове более общая картина, такие вещи кажутся гораздо менее значимыми.

Однако я определенно чувствую, что справляюсь лучше, чем в начале сезона. С другой стороны, в начале сезона я испытывал гораздо больше трудностей, чем сейчас.

Так что все сложно, но сказал бы, что теперь мое состояние значительно лучше по многим причинам. Ты постоянно чему-то учишься. Изменил ли бы я сейчас какие-то вещи? Возможно. Но был бы я в таком же хорошем положении, не поняв какие-то вещи? Наверное, нет. Ты учишься со временем и допускаешь ошибки», – заявил лидер сезона.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Фредерик Вассер о борьбе Норриса с Пиастри: «Приятная проблема для «Макларена», у которого два конкурентоспособных гонщика»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
