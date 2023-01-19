Леб выступит в «Гонке чемпионов» 2023 года

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Себастьян Леб выступит в «Гонке чемпионов» 2023 года.

Девятикратный чемпион мира по ралли будет защищать титул действующего победителя соревнования.

В то же время в «Кубке наций» вместе с Лебом команду Франции будет представлять Адриен Тамбэ.

Ранее к составу участников «Гонки чемпионов» 2023 года присоединились Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Валттери Боттас, Мик Шумахер, Дэвид Култхард, пятикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги, и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик, легенда «Ле-Мана» Том Кристенсен и несколько других пилотов.

«Гонка чемпионов» пройдет в Швеции 28 и 29 января.

Шумахер выступит в «Гонке чемпионов» – Мик будет представлять команду Германии вместе с Феттелем

1 комментарий

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кроссовер Айверсона
Опять в финале с Феттелем сойдутся
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