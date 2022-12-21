Шумахер выступит в «Гонке чемпионов» – Мик будет представлять команду Германии вместе с Феттелем

Резервный пилот «Мерседеса» выступит в «Гонке чемпионов». В командном зачете Шумахер станет напарником , и вместе они будут представлять Германию.

Шумахер дебютировал в «Гонке чемпионов» в 2019 году, и вместе с Феттелем они с первой же попытки вышли в финал командного соревнования. Также Шумахер и Феттель вместе выступали в «Гонке чемпионов» в 2022 году, когда соревнование проходило в Швеции.

Ранее к составу участников «Гонки чемпионов» 2023 года присоединились , , , пятикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон, раллийным гонщикам Петтеру и Оливеру Сольбегам и трехкратной чемпионке Серии W Джейми Чедуик, легенде «Ле-Мана» Тому Кристенсену и нескольким другим пилотам.«Гонка чемпионов» пройдет в Швеции 28 и 29 января.

Соревнования будут проводиться менее чем в 100 км от полярного круга.

Другович, Култхард и Невилль выступят в «Гонке чемпионов» вместе с Феттелем, Хаккиненом и Боттасом