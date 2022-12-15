Другович, Култхард и Невилль выступят в «Гонке чемпионов» вместе с Феттелем, Хаккиненом и Боттасом

«Гонка чемпионов» объявила новые имена участников соревнования 2023 года.

В заездах выступят чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович, экс-гонщик «Формулы-1» , раллист Тьерри Невилль, легенда «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен и пилот « » Феликс Розенквист.

Они присоединятся к многократным чемпионам «Ф-1» Себастьяну Феттелю и , пилоту « » , пятикратному чемпиону мира по ралли-кроссу Йохану Кристофферссону, раллийным гонщикам Петтеру и Оливеру Сольбегам и трехкратной чемпионке Серии W Джейми Чедуик.

Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.

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