Другович, Култхард и Невилль выступят в «Гонке чемпионов» вместе с Феттелем, Хаккиненом и Боттасом
«Гонка чемпионов» объявила новые имена участников соревнования 2023 года.
В заездах выступят чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович, экс-гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард, раллист Тьерри Невилль, легенда «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен и пилот «Индикара» Феликс Розенквист.
Они присоединятся к многократным чемпионам «Ф-1» Себастьяну Феттелю и Мике Хаккинену, пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу, пятикратному чемпиону мира по ралли-кроссу Йохану Кристофферссону, раллийным гонщикам Петтеру и Оливеру Сольбегам и трехкратной чемпионке Серии W Джейми Чедуик.
Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.
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