Тото Вольфф о возможном нарушении «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «На кону стоит авторитет ФИА»

Исполнительный директор прокомментировал ситуацию с предположительным нарушением финансового регламента 2021 года со стороны «Ред Булл» и .

Вольфф выразил неудовольствие ситуацией и отметил, что должна принять суровые меры в случае доказательства факта нарушения регламента.

«Если они («Ред Булл» и «Астон Мартин») осознанно выбрали стратегию с превышением допустимого бюджета в 2021 году, проблемой это стало и в сезоне-2022. Если бы мы и знали, что можем потратить на $5 млн больше разрешенной суммы, не получая при этом серьезного штрафа, мы бы поступили так без каких-либо проблем! Так что сейчас на кону стоит авторитет ФИА», – рассказал Вольфф.

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