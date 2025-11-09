10

Ландо Норрис: «Такая победа – это очень приятно»

Норрис рад победе в Бразилии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги победного для себя Гран-при Сан-Паулу.

Благодаря победе Норрис укрепил свое лидерство в чемпионате и теперь опережает Оскара Пиастри на 26 очков.

«Безумная гонка! Я очень рад выиграть в Бразилии, здесь потрясающая трасса с потрясающими болельщиками. Мы идеально провели этот гоночный уик-энд.

Как я набрал такую форму? Просто стал игнорировать всю ту чушь, что обо мне говорят. Сосредоточился на себе. Команда прекрасно работает, предоставляя мне великолепный и быстрый болид. Мы выкладываемся на максимуме каждый уик-энд.

Такая победа – это очень приятно. И далась она нам непросто. Честно говоря, не думаю, что сегодня мы были быстрее всех на трассе, но я очень рад тому, что в итоге сумел победить. Отличная победа. Но видя то, насколько сегодня был быстр Макс Ферстаппен, приходит разочарование от того, что мы не были быстрее», – рассказал Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Макларен
Ландо Норрис
Гран-при Бразилии
Формула-1
Оскар Пиастри
