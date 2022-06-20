Фернандо Алонсо: «Я ехал как камикадзе из-за проблем с мотором»

Фернандо Алонсо прокомментировал агрессивный пилотаж на .

Гонщик финишировал седьмым, но опустился на девятую строчку из-за пятисекундного штрафа. Фернандо неоднократно смещался, обороняясь от пилота .

Кроме этого, Фернандо, стартовавший вторым, пострадал из-за проблем с батареей. По словам испанца, из-за неполадок он стал пилотировать иначе.

«Виртуальные машины безопасности меняют гонки, тебе везет или не везет. Но мы все равно могли бы сражаться за третье место, за четвертое.

Но после появления проблем с мотором я просто пытался выжить. Старался поймать DRS, ехал как камикадзе в поворотах перед точкой детекции, потому что DRS была моим единственным шансом на прямых.

Я не мог обогнать [Окона]. Но очень разочаровывает тот факт, что весь уик-энд машина летала, и после того, как я стал терять по секунде на прямых, я все равно был быстрее в гонке. Невероятно, что я финишировал седьмым», – заявил Алонсо до того, как стюарды объявили вердикт.

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Фернандо Алонсо: «Финишировал бы третьим, если бы не проблема с батареей»

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