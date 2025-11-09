Антонелли назвал «беднягой» Леклера, обсуждая аварию с Ферстаппеном и Норрисом. Шарль сошел после контакта с Кими
Призеры гонки в Бразилии посочувствовали сошедшему Леклеру.
На Гран-при Сан-Паулу пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел после контакта с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которого, в свою очередь, толкнул Оскар Пиастри из «Макларена».
Антонелли, финишировавший вторым, обсудил эпизод перед награждением вместе с другими призерами – напарником Пиастри Ландо Норрисом и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«О, боже мой», – произнес Макс, когда увидел повтор.
«Тебе нужно сказать спасибо Шарлю», – отметил Ландо с улыбкой.
«Да, бедняга», – сказал Кими.
Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри
Шарль Леклер о сходе: «На мой взгляд, вину можно разделить 50 на 50 между Антонелли и Пиастри»
Опубликовал: Михаил Ширяев
