Антонелли назвал «беднягой» Леклера, обсуждая аварию с Ферстаппеном и Норрисом. Шарль сошел после контакта с Кими

Призеры гонки в Бразилии посочувствовали сошедшему Леклеру.

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Феррари » Шарль Леклер сошел после контакта с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , которого, в свою очередь, толкнул Оскар Пиастри из «Макларена».

Антонелли, финишировавший вторым, обсудил эпизод перед награждением вместе с другими призерами – напарником Пиастри Ландо Норрисом и лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном.

«О, боже мой», – произнес Макс, когда увидел повтор.

«Тебе нужно сказать спасибо Шарлю», – отметил Ландо с улыбкой.

«Да, бедняга», – сказал Кими.

