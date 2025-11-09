Андреа Кими Антонелли о борьбе с Ферстаппеном: «Не знаю, откуда вообще взялся этот парень. Последние круги были напряженными»

Антонелли рад второму месту в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, на котором финишировал вторым, и высказался о сражении против Макса Ферстаппена , отметив, что не ожидал увидеть гонщика «Ред Булл » так высоко с учетом его старта с пит-лейн.

«Я не знаю откуда вообще взялся этот парень [Ферстаппен на подиуме]. Я этого вообще не ожидал. Справедливости ради, сегодня мне повезло с тем, что я сумел продолжить гонку после контакта на рестарте. Надо будет проверить машину – после инцидента ощущения от управления были немного странными. Но мы все равно хорошо провели гонку.

Последние несколько кругов получились очень напряженными, Макс догнал меня на более свежих шинах. Но, к счастью, в чистом воздухе мы все-таки смогли поддерживать хороший темп и удержали вторую позицию.

Я нашел свой ритм. Когда Макс приблизился, я взвинтил темп, стал больше атаковать. На этих болидах довольно трудно вплотную преследовать соперника из-за грязного воздуха, я постарался использовать это как преимущество, и это сработало», – рассказал Антонелли.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»