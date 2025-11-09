Гельмут Марко: «Невероятное выступление Ферстаппена. Но, к сожалению, мы вновь потеряли 10 очков относительно Норриса»

Марко остался под впечатлением от гонки Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда очень довольна выступлением Ферстаппена . Максу после старта с пит-лейн удалось прорваться на подиум и финишировать третьим.

«Невероятное выступление. На стартовом комплекте шин Макс получил медленный прокол колеса. Если бы не это – второе место было бы вполне возможным.

Но Макс снова показал свой уровень. При этом данная гонка также показывает, насколько мало окно возможностей. Вчера мы вообще не могли сравниться с «Маклареном » по скорости, а сегодня Макс демонстрировал сравнимый с Норрисом темп. Но, к сожалению, сегодня мы вновь потеряли 10 очков относительно Норриса. Так что скорее можно назвать этот результат минимизацией потерь», – рассказал Марко.

