Джордж Расселл о штрафе: «Сурово. Перес рисковал, мне некуда было деваться»

Пилот считает штраф на аварию с Серхио Пересом суровым.

Расселла наказали потерей пяти секунд за столкновение с гонщиком на первом круге . Чеко в итоге сошел, Джордж финишировал четвертым.

«Я посмотрел повтор и считаю, что это сурово. Происходит борьба на старте, болиды повсюду. Это было смело со стороны Чеко – такой маневр по внешней траектории. Он и раньше так пилотировал – вчера (в спринте) с Валттери [Боттасом], и Валттери пришлось заезжать на поребрик, чтобы избежать контакта. Я пытался сделать то же самое. Но впереди оказался Карлос [Сайнс], и я был ограничен в том, как торможу и поворачиваю. Мне некуда было деваться. Извиняюсь, что я закончил его гонку.

Пожалуй, больше места было у него на внешней траектории. Повторюсь, я сделал все возможное. В какой-то момент столкновение стало неизбежным, потому что я уже пилотировал на пределе. Он уже рисковал так же в борьбе с Ландо [Норрисом] в прошлом году, вчера был очень близок [к аварии] с Валттери. Абсолютно аналогичная ситуация. Такое случается», – заявил Расселл.

Серхио Перес: «Расселлу нужно было лучше контролировать свою машину»

Кристиан Хорнер: «Расстроены тем, что случилось с Пересом. Видимо, «Мерседесу» не нравится, когда мы обгоняем их по внешней траектории»

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