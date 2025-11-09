Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу
1. Ландо Норрис («Макларен») – 390 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 366
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 341
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 276
5. Шарль Леклер («Феррари») – 214
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 148
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 122
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 43
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 43
11. Оливер Бермэн («Хаас») – 40
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 40
13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
16. Эстебан Окон («Хаас») – 30
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28
18. Пьер Гасли («Альпин») – 22
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 756 очков
2. «Мерседес» – 398
3. «Ред Булл» – 366
4. «Феррари» – 362
5. «Уильямс» – 111
6. «Рейсинг Буллз» – 82
7. «Астон Мартин» – 72
8. «Хаас» – 70
9. «Заубер» – 62
10. «Альпин» – 22
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й