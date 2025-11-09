  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025
17

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу

1. Ландо Норрис («Макларен») – 390 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 366

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 341

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 276

5. Шарль Леклер («Феррари») – 214

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 148

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 122

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 43

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 43

11. Оливер Бермэн («Хаас») – 40

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 40

13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

16. Эстебан Окон («Хаас») – 30

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28

18. Пьер Гасли («Альпин») – 22

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 756 очков

2. «Мерседес» – 398

3. «Ред Булл» – 366

4. «Феррари» – 362

5. «Уильямс» – 111

6. «Рейсинг Буллз» – 82

7. «Астон Мартин» – 72

8. «Хаас» – 70

9. «Заубер» – 62

10. «Альпин» – 22

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРейсинг Буллз
logoХаас
logoДжордж Расселл
logoФранко Колапинто
logoМакларен
logoОливер Бермэн
logoЛьюис Хэмилтон
logoОскар Пиастри
logoНико Хюлькенберг
logoЛиам Лоусон
logoЛандо Норрис
logoАстон Мартин
logoАндреа Кими Антонелли
logoАльпин
logoРед Булл
результаты
logoАлександр Албон
logoУильямс
logoЗаубер
logoФернандо Алонсо
logoМерседес
logoЮки Цунода
logoКарлос Сайнс
logoИзак Аджар
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoЛанс Стролл
logoГабриэл Бортолето
Гран-при Бразилии
logoЭстебан Окон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Горжусь гонщиками «Мерседеса». Оба боролись до конца»
10 минут назад
Антонелли назвал «беднягой» Леклера, обсуждая аварию с Ферстаппеном и Норрисом. Шарль сошел после контакта с Кими
15 минут назад
Гельмут Марко: «Невероятное выступление Ферстаппена. Но, к сожалению, мы вновь потеряли 10 очков относительно Норриса»
27 минут назад
Оскар Пиастри о штрафе: «Антонелли вообще не оставил места, я не могу испариться»
34 минуты назад
Шарль Леклер о сходе: «На мой взгляд, вину можно разделить 50 на 50 между Антонелли и Пиастри»
43 минуты назад
Пиастри получил 2 штрафных балла за столкновение с Антонелли
48 минут назад
Макс Ферстаппен о прорыве с пит-лейн: «Подиум – невероятный результат, вообще не ожидал»
57 минут назад
Андреа Кими Антонелли о борьбе с Ферстаппеном: «Не знаю, откуда вообще взялся этот парень. Последние круги были напряженными»
сегодня, 19:08
Ландо Норрис: «Такая победа – это очень приятно»
сегодня, 18:55
Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена – до 49
сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото