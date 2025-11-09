Макс Ферстаппен о прорыве с пит-лейн: «Подиум – невероятный результат, вообще не ожидал»

Ферстаппен прокомментировал прорыв на подиум в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен финишировал третьим после старта с пит-лейна на Гран-при Сан-Паулу.

«Гонка получилась достаточно насыщенной. Много событий. Приходилось обгонять после старта с пит-лейн. Темп в целом был достаточно сильным.

Я вообще не ожидал, что окажусь на подиуме. Тем более после прокола в начале заезда – вот почему пришлось еще раз заезжать в боксы.

Невероятный результат. Очень доволен, очень горжусь всеми.

Вчерашний день выдался тяжелым. Мы никогда не сдаемся. Мы всегда стараемся прибавить и найти время на круге – к счастью, сегодня вновь получилось.

Финишировать всего в десяти секундах от лидера – что-то невероятное», – поделился эмоциями четырехкратный чемпион «Формулы-1».

