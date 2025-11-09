Оскар Пиастри о штрафе: «Антонелли вообще не оставил места, я не могу испариться»

Пиастри не понимает, почему его наказали в Бразилии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал десятисекундный штраф за аварию с гонщиком «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

«Есть ли сожаления? Нет, не думаю.

У меня была вполне определенная возможность, и я попытался ей воспользоваться. Другие два пилота на внешней затормозили довольно поздно. Да, была небольшая блокировка на въезде в поворот, но из-за того, что я видел: Кими вообще не оставит мне места.

Я не могу испариться, но решение такое, какое есть.

[В следующих гонках] надо просто постараться выжать максимум – это все, что я могу сделать.

Штраф – это одно, но не считаю, что темп сегодня был на желаемом уровне. Вторая часть гонки потенциально получилась не такой уж плохой, но на первом отрезке было тяжело.

Нужно просто разобраться со всем и проводить уик-энды как можно лучше», – произнес Оскар.

Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри

Пиастри получил 10-секундный штраф за аварию на рестарте