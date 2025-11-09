Пиастри получил 2 штрафных балла за столкновение с Антонелли

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри , финишировавший пятым на Гран-при Сан-Паулу, пополнил свой штрафной счет.

Во время гонки австралийца наказали десятью дополнительными секундами за столкновение с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли .

После финиша стюарды объяснили свое решение, а также сообщили, что Пиастри получил два штрафных балла. Всего на счету гонщика шесть штрафных очков за последние 12 месяцев.

По мнению судей, Пиастри не поравнялся с Антонелли до и на апексе, и Кими не обязан был оставлять конкуренту место. Оскар пытался замедлить машину, но не смог избежать контакта. Ответственность за инцидент целиком лежит на пилоте «Макларена », заявили в ФИА .

