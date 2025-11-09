Шарль Леклер о сходе: «На мой взгляд, вину можно разделить 50 на 50 между Антонелли и Пиастри»

Леклер отметил вину Антонелли в своем сходе.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что Андреа Кими Антонелли должен был разделить с Оскаром Пиастри вину за столкновение, из-за которого монегаск сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу.

Инцидент произошел на рестарте гонки – в первом повороте между болидами «Макларена» и «Мерседеса » произошел контакт, а Антонелли отбросило в сторону, после чего он столкнулся с Леклером. Для гонщика «Феррари » инцидент закончился повреждением подвески и сходом. Судьи, изучив инцидент, оштрафовали Пиастри на 10 секунд.

«Я согласен с тем, что есть свод правил, и что стюарды всегда стараются руководствоваться этими правилами при разборе инцидентов, выясняя, кто же был виноват. Но в данном случае я правда считаю, что Кими Антонелли не мог не понимать, что Оскар Пиастри находится на внутренней траектории.

Да, их болиды не поравнялись, а в правилах написано именно это, но нельзя входить в поворот, как будто на внутренней траектории вообще никого нет – и не важно, насколько далеко друг от друга вы находитесь.

Так что, на мой взгляд, в данном инциденте вину можно разделить 50 на 50 между Кими и Оскаром. Не думаю, что в данном инциденте во всем нужно винить Оскара. Но да, в любом случае, для меня это уже не имеет значения, гонка обернулась разочарованием», – рассказал Леклер.

