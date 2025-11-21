Пьер Гасли: «Цель – побороться за попадание в 3-й сегмент квалификации»

Гасли хочет побороться за попадание в третий сегмент в Лас-Вегасе.

Пилот «Альпин » рассчитывает провести хороший уик-энд в Лас-Вегасе, после того как стал 12-м в обеих пятничных практиках.

«День получился воодушевляющим. Мне с самого начала было комфортно управлять болидом – что важно на такой сложной трассе, как эта, поскольку здесь нужно чувствовать уверенность, чтобы идти на риск.

Баланс сегодня был хорошим. Есть пара вещей, над которыми я все еще хочу поработать, но в целом ощущения комфортные, чувствую, что способен атаковать на пределе.

Вторая практика получилась хаотичной – отчасти из-за красных флагов в конце сессии. Из-за этого нам не удалось полностью реализовать программу.

У меня здесь получается хорошо выступать в квалификациях, и я хочу продолжить в том же духе. Цель – побороться за попадание в третий сегмент. Сделаем все возможное для этого», – сказал Гасли .

