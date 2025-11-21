  • Спортс
  • Фелипе Масса о принятии судом иска против ФИА, «Ф-1» и Берни Экклстоуна: «Это большая победа для всех фанатов автоспорта»
50

Фелипе Масса о принятии судом иска против ФИА, «Ф-1» и Берни Экклстоуна: «Это большая победа для всех фанатов автоспорта»

Масса прокомментировал принятие судом его иска.

Бывший пилот «Ф-1» Фелипе Масса с восторгом высказался о том, что его дело против ФИА, «Ф-1» и бывшего руководителя серии Берни Экклстоуна будет передано в суд.

Ранее суд в Лондоне пришел к выводу, что теория заговора, на которой настаивает бывший гонщик, имеет убедительные основания.

Напомним, бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за, как считает сам Масса, упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты Гран-при Сингапура того года следовало отменить: тогда пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, что было расследовано в 2009-м году и признано серьезным нарушением. Тем не менее результаты самого заезда сохранили.

Поводом для недовольства Массы стало свежее высказывание Берни Экклстоуна, где он подтвердил, что «Ф-1» узнала обо всем еще до конца 2008-го – однако было принято решение скрыть информацию, чтобы избежать имиджевого ущерба.

Если бы итоги гонки в Сингапуре все-таки отменили, тогда чемпионом стал бы именно Масса, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен».

Суд отказал бразильцу в претензиях на чемпионский титул, однако Фелипе сможет побороться за денежную компенсацию.

«Это большая победа – великолепный день для меня, для справедливости и для всех, кто любит «Формулу-1». Суд оценил силу моих доводов и не позволил ответчикам замолчать правду о 2008-м. Они делали все возможное, чтобы остановить дело, но мы боремся за справедливость, и сегодня мы победили.

На суде правда восторжествует. Мы не оставим камня на камне. Я полон решимости и уверен как никогда прежде. Справедливость восторжествует. Для меня, для бразильцев, для «тифози», для всех фанатов автоспорта, которые заслуживают честный спорт, и для будущего «Формулы-1».

Хочу поблагодарить мою замечательную команду юристов, мою семью и Бога, который направлял нас и никогда не позволял мне терять веру. Вместе мы пройдем этот путь до конца», – написал Масса в соцсетях.

Иск Массы против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна был принят судом
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Фелипе Массы
