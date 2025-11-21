  • Спортс
  Николас Томбасис о сравнении болидов 2026 года с «Ф-2»: «Было бы глупо, если в начале нового цикла машины стали бы быстрее, чем в конце прошлого»
5

В ФИА высказались о сравнении болидов 2026 года с «Ф-2».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал мнение, что болиды нового регламента, который вступит в силу со следующего года, будут напоминать по темпу машины из «Формулы-2».

Подобное сравнение недавно прозвучало из уст пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара: говоря о своем опыте работы в симуляторе, гонщик отметил, что новые машины будут «близки к «Ф-2».

О схожести будущих болидов с техникой из младших категорий упоминал и юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд, который тоже участвовал в тестах в симуляторе.

«Заявления о темпе на уровне «Формулы-2» далеки от истины. Мы говорим об общем времени круга, которое отличается от нынешнего на секунду или две – в зависимости от трассы и условий.

Очевидно, было бы глупо, если бы в начале нового цикла машины оказались быстрее, чем в конце прошлого.

С точки зрения регламента нам это ничего не стоит – мы запросто можем сделать болиды быстрее. Но нельзя начать новый цикл с более быстрыми машинами, чем предыдущие. Можете себе представить, что в таком случае случится через 20 лет?

Так что потеря скорости – это вполне естественно. Но не думаю, что можно говорить о том, что это уже не «Ф-1» или что-то в этом духе», – сказал Томбасис.

Николас Томбасис о замене мотора на болиде Ферстаппена в Бразилии: «В некоторых ситуациях трудно определить точную причину»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
