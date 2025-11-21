Герхард Бергер: «Если Норрис не будет грубо ошибаться и ему будет сопутствовать удача, он станет чемпионом»

Бергер считает Норриса фаворитом в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер оценил шансы на победу в чемпионате у трех претендующих на первое место гонщиков.

Главным фаворитом Бергер считает Норриса, хотя не исключает возможность того, что его напарник по «Макларену » Оскар Пиастри сможет отыграться.

На данный момент, за три Гран-при до финиша сезона, отрыв Норриса от Пиастри составляет 24 очка.

«Проблемы могут возникнуть, ведь оба гонщика продолжают борьбу за победу в чемпионате. Так что оба гонщика будут атаковать на пределе, а команде остается надеяться на то, что они не столкутся друг с другом.

В текущей ситуации, если он не будет грубо ошибаться и ему будет сопутствовать удача, я думаю, что чемпионом станет Норрис.

Но Пиастри не стоит недооценивать. Да, у него был провал в результатах, он допускает ошибки из-за нехватки опыта – но этот неудачный период, возможно, уже в прошлом.

В свою очередь, у Ферстаппена никогда не было таких перепадов формы, но его отставание по очкам в чемпионате слишком велико. У него может быть небольшой шанс в том случае, если оба «Макларена» сойдут с дистанции гонки», – рассказал Бергер.

