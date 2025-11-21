Герхард Бергер: «Если Норрис не будет грубо ошибаться и ему будет сопутствовать удача, он станет чемпионом»
Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер оценил шансы на победу в чемпионате у трех претендующих на первое место гонщиков.
Главным фаворитом Бергер считает Норриса, хотя не исключает возможность того, что его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри сможет отыграться.
На данный момент, за три Гран-при до финиша сезона, отрыв Норриса от Пиастри составляет 24 очка.
«Проблемы могут возникнуть, ведь оба гонщика продолжают борьбу за победу в чемпионате. Так что оба гонщика будут атаковать на пределе, а команде остается надеяться на то, что они не столкутся друг с другом.
В текущей ситуации, если он не будет грубо ошибаться и ему будет сопутствовать удача, я думаю, что чемпионом станет Норрис.
Но Пиастри не стоит недооценивать. Да, у него был провал в результатах, он допускает ошибки из-за нехватки опыта – но этот неудачный период, возможно, уже в прошлом.
В свою очередь, у Ферстаппена никогда не было таких перепадов формы, но его отставание по очкам в чемпионате слишком велико. У него может быть небольшой шанс в том случае, если оба «Макларена» сойдут с дистанции гонки», – рассказал Бергер.