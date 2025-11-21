Дэвид Култхард провел параллели между Хэмилтоном и Шумахером: «В «Мерседесе» Михаэль не был настолько хорош, как в «Феррари»

Култхард объяснил неудачи Хэмилтона в «Феррари» спадом формы.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард , оценивая трудности, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в первый для него сезон в «Феррари», провел параллели с отрезком Михаэля Шумахера в «Мерседесе », который для легендарного немца сложился не лучшим образом.

Шумахер вернулся в «Формулу-1» в 2010 году и за три сезона всего раз сумел попасть на подиум.

«Михаэль в тот момент оставался блестящим гонщиком, но уже не был настолько хорош, как во времена выступлений за «Феррари», когда он доминировал и стабильно побеждал своих напарников. И в случае с Хэмилтоном можно отметить, что Льюис уже 2-3 года не побеждает в противостоянии со своими напарниками», – рассказал Култхард.

