Дэвид Култхард провел параллели между Хэмилтоном и Шумахером: «В «Мерседесе» Михаэль не был настолько хорош, как в «Феррари»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард, оценивая трудности, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в первый для него сезон в «Феррари», провел параллели с отрезком Михаэля Шумахера в «Мерседесе», который для легендарного немца сложился не лучшим образом.
Шумахер вернулся в «Формулу-1» в 2010 году и за три сезона всего раз сумел попасть на подиум.
«Михаэль в тот момент оставался блестящим гонщиком, но уже не был настолько хорош, как во времена выступлений за «Феррари», когда он доминировал и стабильно побеждал своих напарников. И в случае с Хэмилтоном можно отметить, что Льюис уже 2-3 года не побеждает в противостоянии со своими напарниками», – рассказал Култхард.
