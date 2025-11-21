Франко Колапинто: «Трудный день. С балансом и сцеплением все плохо»
Пилот «Альпин» прокомментировал итоги пятничных практик перед Гран-при Лас-Вегаса.
В первой сессии аргентинец показал 20-е время, во второй – 16-е.
«Довольно трудный день. Мне так и не удалось ощутить комфорт от управления болидом. Первая сессия прошла довольно плохо с точки зрения баланса и сцепления – у меня не вышло найти темп.
[Во второй практике] мы продемонстрировали прогресс, но некоторые проблемы все же остались. Мне все еще трудно обрести комфорт за рулем машины. Нужно понять, почему некоторые проблемы усиливаются при определенных условиях.
В этом году мы часто начинаем уик-энды с медленным темпом, но затем постепенно улучшаем времена. Мы усердно трудимся. Завтра постараемся сделать еще один шаг вперед», – сказал Колапинто.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й