16

Карлос Сайнс о недовольстве Элканна пилотами «Феррари»: «Знаете мем с лягушкой, которая пьет чай? Это я сейчас»

Сайнс сравнил себя с мемом в ответ на просьбу высказаться о заявлении Элканна.

Недавно президент «Феррари» Джон Элканн сказал, что пилотам Скудерии «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц попросил гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса, прежде выступавшего за «Феррари», прокомментировать заявление Элканна.

«Что тебе сказать, Тед? Это не мое дело. Знаешь лягушку, которая пьет чай (речь о популярном меме с Кермитом – Спортс”)? Так вот [происходящее в «Феррари»] меня не касается», – подчеркнул испанец.

Кравиц отметил, что это «идеальный ответ».

«Знаешь этот мем? Понимаешь, о чем я? Та лягушка с чаем? Так вот это буквально я сейчас», – добавил Карлос.  

«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
