Карлос Сайнс о недовольстве Элканна пилотами «Феррари»: «Знаете мем с лягушкой, которая пьет чай? Это я сейчас»

Сайнс сравнил себя с мемом в ответ на просьбу высказаться о заявлении Элканна.

Недавно президент «Феррари» Джон Элканн сказал, что пилотам Скудерии «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц попросил гонщика «Уильямса » Карлоса Сайнса , прежде выступавшего за «Феррари», прокомментировать заявление Элканна.

«Что тебе сказать, Тед? Это не мое дело. Знаешь лягушку, которая пьет чай (речь о популярном меме с Кермитом – Спортс”)? Так вот [происходящее в «Феррари»] меня не касается», – подчеркнул испанец.

Кравиц отметил, что это «идеальный ответ».

«Знаешь этот мем? Понимаешь, о чем я? Та лягушка с чаем? Так вот это буквально я сейчас», – добавил Карлос.

