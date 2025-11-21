Пиастри сделал репост цитаты Экклстоуна о фаворитизме в «Макларене» в пользу Норриса. Оскар удалил запись
В «Маклерене» назревает новый скандал.
Как обнаружили в соцсетях, пилот «Макларена» Оскар Пиастри сделал репост цитаты бывшего руководителя «Ф-1» Берни Экклстоуна о борьбе за титул в сезоне-2025.
«В «Макларене» отдают предпочтение британскому пилоту [Ландо] Норрису. У него больше качеств для становления звездой и больший маркетинговый потенциал. Он чаще появляется на камерах и более публичен. Вероятно, поэтому он больше подходит «Макларену» [как новый чемпион]», – говорил Экклстоун.
Пиастри уже удалил запись о репосте, однако в соцсетях сохранились скриншоты.
На данный момент австралиец идет вторым в чемпионате и уступает лидирующему напарнику 24 очка. До конца сезона осталось три гонки и один спринт.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети стримера Piastrez
