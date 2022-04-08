ФИА расследует заезд Феттеля на мопеде после 1-й практики

Дирекция Гран-при Австралии расследует действия пилота «Астон Мартин» после первой тренировки.

Сессия завершилась для Феттеля на 15 минут раньше запланированного из-за поломки. Себ сообщил команде о потере мощности и остановил задымившийся болид.

Когда время практики закончилось и все машины вернулись в боксы, четырехкратный чемпион мира сменил на мопед и проехался по треку, приветствуя трибуны.

ФИА начала расследование, так как Феттель выехал на трассу без разрешения. Себастьяну грозит штраф.

Спортивный регламент «Формулы-1» гласит, что в течение пяти минут после каждой практики на трассу допускаются только маршалы и персонал автодрома, а также в специальных случаях члены команд. Пилотам разрешается выезжать или выходить на трек, но лишь после получения разрешения от маршала.

Репортер «Ф-1» Уилл Бакстон предполагает, что, вероятно, Себастьян избежит наказания либо получит денежный штраф.

Гран-при Австралии-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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