Себастьян Феттель: «Обидно терять время в практиках. Я здесь не ради того, чтобы пилотировать скутер»

Гонщик поделился впечатлениями после проезда на мопеде по трассе в Мельбурне.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» остановил болид на треке из-за задымления во время первой практики перед . Дождавшись окончания сессии, Себастьян совершил круг на мопеде, приветствуя болельщиков. ФИА начала расследование, так как в течение пяти минут после тренировок появление пилотов на трассе возможно лишь с разрешения маршалов.

Феттель заявил, что получил разрешение:

«У нас возникла проблема, пошел дым, и я потерял мощность. Пришлось остановить болид на треке. Я сделал все возможное, чтобы минимизировать повреждения и как можно быстрее выбрался из машины. Маршал очень помог. Я попросил у его ключ, и мы сняли часть корпуса, чтобы добраться внутрь и охладить болид. Та еще работка.

Когда мы убедились, что машина больше не загорится, я спросил: «Могу я вернуться?» Но сессия уже завершилась, и я поинтересовался, приедет ли кто-то за мной. Мне ответили: «Да, да, как только практика закончится». А потом подъехал парень на скутере и предложил сесть на заднее сиденье. Я спросил: «Можно мне самому доехать?» – потому что предпочитаю быть за рулем. И он сказал: «Ладно, отправляйся». И я поехал.

Конечно, лучше бы проблема вообще не возникла, тогда я добрался бы до боксов в болиде. Я здесь не ради того, чтобы пилотировать скутер».

Из-за возникшей проблемы Себ пропустил не только конец первой тренировки, но и вторую.

«Обидно, и, к сожалению, мы полностью потеряли дневную сессию. Неидеальная ситуация. Я давно не управлял болидом, и трасса теперь другая. Завтра все будет нормально, но было бы здорово накатать побольше кругов».

Гран-при Австралии – первая гонка сезона для немецкого пилота. Феттель пропустил первые два этапа из-за коронавируса.

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