Джордж Расселл: «Норрис и Ферстаппен очень быстры. Полагаю, что отрывы в группе лидеров будут минимальными»

Расселл не считает «Мерседес» фаворитами Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги первой и второй практики перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что не ждет уверенной победы, как было в прошлом году.

«В целом все прошло не так уж плохо, мы достаточно хорошо держимся. Хотя понятно, что после победы в 2024 году ожидания очень высоки. Но, боюсь, мы не будем так хороши на этот раз.

В сезоне-2024 мы были очень хороши в Лас-Вегасе в специфических условиях – трасса была практически мокрой. Но в сезоне-2025, как я уже говорил, мы хотели построить машину, которая в целом будет работать лучше – но при этом в определенной степени пожертвовали своим доминированием в Лас-Вегасе.

Верю, что Ландо Норрис и Макс Ферстаппен будут очень быстры. И я полагаю, что отрывы в группе лидеров будут минимальными. И я пока не могу предсказать, насколько сильны мы будем в гонке. У нас нормальная скорость, но ничего выделяющегося, так что нужно быть реалистами», – рассказал Расселл.

