Кроуфорд выступит за «Астон Мартин» вместо Стролла в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби
Кроуфорд проведет за «Астон Мартин» практику в Абу-Даби.
Юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд выступит за команду в первой практике перед Гран-при Абу-Даби. За рулем болида Кроуфорд заменит Ланса Стролла.
Недавно американец был подтвержден на должности резервного пилота «Астон Мартин» на следующий сезон. В «Формуле-2» Кроуфорд занимает второе место в общем зачете.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Pitpass
