Кроуфорд выступит за «Астон Мартин» вместо Стролла в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби

Кроуфорд проведет за «Астон Мартин» практику в Абу-Даби.

Юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд выступит за команду в первой практике перед Гран-при Абу -Даби. За рулем болида Кроуфорд заменит Ланса Стролла .

Недавно американец был подтвержден на должности резервного пилота «Астон Мартин » на следующий сезон. В «Формуле-2» Кроуфорд занимает второе место в общем зачете.

