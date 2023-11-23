CAS зарегистрировал иск WADA по делу о статусе несоответствия РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на сайте суда.

22 сентября исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, поскольку он не интегрирован в национальное законодательство.

После этого РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии, которое не вступит в силу до решения CAS.