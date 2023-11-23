CAS зарегистрировал иск WADA по делу о статусе несоответствия РУСАДА

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на сайте суда.

22 сентября исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, поскольку он не интегрирован в национальное законодательство.

После этого РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии, которое не вступит в силу до решения CAS.

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4 комментария

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Маргарита В Сафронова
как бы их от нас отвадить?
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Маргарита Михайловна
Этого следовало ожидать. Допингистов поддерживают на государственном уровне. А РУСАДА прикрывает особо приближённых допинговых мошенников.
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La Gushka
ВАДА проигрывало в КАС только когда было ответчиком. И то далеко не всегда. Когда истцом, как и сейчас - в 99% случаев выигрывало. там знают, на что идут, и идут выигрывать суд радостно.
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