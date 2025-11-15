36 российских спортсменов выступят на Сурдлимпийских играх в Японии в нейтральном статусе

36 российских спортсменов выступят на Сурдлимпийских играх в Японии.

Российские спортсмены впервые с 2017 года примут участие в летних Сурдлимпийских играх.

Международные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху пройдут с 15 по 26 ноября в Токио. Около 3000 участников разыграют 212 наград по 21 виду спорта.

«36 российских спортсменов выступят в качестве нейтральных атлетов в соревнованиях по бадминтону, вольной и греко-римской борьбе, велоспорту-шоссе, велоспорту-маунтинбайку, гольфу, дзюдо, карате, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, теннису, тхэквондо», – говорится в сообщении Министерства спорта России.