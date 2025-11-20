65

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время Игр-2026

В ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на Играх-2026.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

Документ призывает к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады, а также к обеспечению безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц.

Также резолюция «призывает все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях, направленных на использование спорта в качестве инструмента содействия миру, диалогу, терпимости и примирению в районах конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр и после их завершения».

«Нам необходимо работать сообща, чтобы разделять спорт и политику. Это означает, что атлеты должны иметь возможность приезжать в принимающие страны и принимать участие в соревнованиях, а не сталкиваться с угрозой остаться дома, потому что им отказали в визе по политическим причинам», – сказала президент МОК Кирсти Ковентри перед голосованием.

Резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. 

Глава МОК высказалась против дискриминации в спорте. Но для России есть нюанс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМОК
ООН
logoКирсти Ковентри
ТАСС
МПК
logoОлимпиада-2026
logoПаралимпийские игры
