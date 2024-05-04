WADA обжаловало в CAS решение ДАК РУСАДА не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг

WADA обжаловало в CAS решение не применять санкции к российским гребцам.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) признал спортсменов невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества.

«В деле о нарушении антидопинговых правил двумя российскими гребцами точка пока не поставлена. WADA передало его в Спортивный арбитражный суд», – сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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