WADA обжаловало в CAS решение ДАК РУСАДА не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг

Теги допинг WADA Никита Моргачев CAS Павел Сорин Вероника Логинова ДАК РУСАДА Гребля

WADA обжаловало в CAS решение не применять санкции к российским гребцам.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) признал спортсменов невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества. 

«В деле о нарушении антидопинговых правил двумя российскими гребцами точка пока не поставлена. WADA передало его в Спортивный арбитражный суд», – сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Мы доказали на полиграфе, что партнер по команде подсыпал нам допинг». Детектив из гребли

2 комментария
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Ну да, это же не 23 китайца. Этих можно и наказать.((
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Непонятно одно почему пишут двумя российскими гребцами а не двумя русскими гребцами как пишут обычно про других россиян другой национальности
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