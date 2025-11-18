  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Представители России, Бразилии, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, ЮАР подписали меморандум о создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга
15

Представители России, Бразилии, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, ЮАР подписали меморандум о создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга

В России подписали меморандум о дискуссионном клуба в сфере антидопинга.

Руководители антидопинговых организаций России, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Беларуси и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга.

18-19 ноября в Москве проходит XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта.

«Уверен, создание Международного дискуссионного антидопингового клуба продемонстрирует открытость антидопинговых систем наших стран и подчеркнет наше общее стремление продвигать ценности чистого спорта на международном, национальном и региональном уровнях», – сказал перед началом церемонии подписания заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Этот клуб, прежде всего, будет обсуждать такие вопросы, как наука, образование в сфере антидопинга», – отметила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Александр Никитин
logoРУСАДА
Вероника Логинова
logoдопинг
Министерство спорта России
Политика
ТАСС
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA в декабре
16 ноября, 06:32
Международный эксперт WADA продолжит работу в новом составе набсовета РУСАДА
15 ноября, 06:33
Вероника Логинова: «Общение Валиевой с РУСАДА – это пример для других спортсменов. Камила консультировалась с нами по многим вопросам»
8 ноября, 09:23
Главные новости
Петр Фрадков: «ВФЛА рассчитывает, что под началом Абрамовой тренерский штаб покажет слаженную командную работу»
сегодня, 13:36
Кандидатуру Абрамовой согласовали на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
сегодня, 10:21
Депутат Свищев: «Минпромторг не хочет поддерживать отечественных производителей спортивных товаров. Мы считаем, это неправильно»
сегодня, 10:14
РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA в декабре
16 ноября, 06:32
36 российских спортсменов выступят на Сурдлимпийских играх в Японии в нейтральном статусе
15 ноября, 09:23
Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Генассамблее ООН 19 ноября
15 ноября, 07:51
Международный эксперт WADA продолжит работу в новом составе набсовета РУСАДА
15 ноября, 06:33
ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 года
14 ноября, 06:58
В Москве пройдет заседание антидопингового клуба стран БРИКС
14 ноября, 06:44
Счетная палата о расходах на спортобъекты: «Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам России»
11 ноября, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
сегодня, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05