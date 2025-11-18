Представители России, Бразилии, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, ЮАР подписали меморандум о создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга

В России подписали меморандум о дискуссионном клуба в сфере антидопинга.

Руководители антидопинговых организаций России, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Беларуси и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга.

18-19 ноября в Москве проходит XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта.

«Уверен, создание Международного дискуссионного антидопингового клуба продемонстрирует открытость антидопинговых систем наших стран и подчеркнет наше общее стремление продвигать ценности чистого спорта на международном, национальном и региональном уровнях», – сказал перед началом церемонии подписания заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Этот клуб, прежде всего, будет обсуждать такие вопросы, как наука, образование в сфере антидопинга», – отметила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова .