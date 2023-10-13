РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу

Теги допинг WADA РУСАДА Легкая атлетика

РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

«РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.

Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита WADA, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами. РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения Общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность.

РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному-правовому регулированию в области физической культуры и спорта», – говорится в заявлении РУСАДА.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

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2 комментария

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Гусеконь
а кто в курсе? США же тоже предъявили и отстранили их спорт из-за того что тысячи спортсменов в США вообще не подвластны ВАДА?
это же нарушение законодательства нормам ВАДА и должно караться.
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Лакс
"Теперь дело будет рассматриваться в CAS тройкой арбитров, одного из которых выберет РУСАДА, второго - WADA, а третьего - CAS. Предсказывать вердикт не буду, он зависит от множества факторов. Что касается политической составляющей, то огромное значение имеет именно состав арбитров. У каждого из них могут быть свои взгляды, в том числе политические. Но если у РУСАДА будут какие-то вопросы к беспристрастности арбитра, оно может сделать ему отвод", - сказала Анцелиович.
"В CAS работают юристы с репутацией, и, если будет заподозрено, что они руководствуются какими-то иными мотивами - политическими, например, - им будет грозить отъем лицензии в своей стране. Так что напрямую политическая составляющая не должна повлиять на решение CAS", - добавила собеседница агентства.
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