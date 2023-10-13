РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу
РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.
«РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.
Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита WADA, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса.
Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами. РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения Общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность.
РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному-правовому регулированию в области физической культуры и спорта», – говорится в заявлении РУСАДА.
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это же нарушение законодательства нормам ВАДА и должно караться.
"В CAS работают юристы с репутацией, и, если будет заподозрено, что они руководствуются какими-то иными мотивами - политическими, например, - им будет грозить отъем лицензии в своей стране. Так что напрямую политическая составляющая не должна повлиять на решение CAS", - добавила собеседница агентства.