РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу

РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

«РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.

Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита WADA, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами. РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения Общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность.

РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному-правовому регулированию в области физической культуры и спорта», – говорится в заявлении РУСАДА.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами