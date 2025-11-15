Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Генассамблее ООН 19 ноября
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября.
Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Генассамблее ООН 19 ноября.
Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
«Олимпийское перемирие, берущее начало с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры, призвано обеспечить прекращение военных действий, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится перед каждыми Играми», – отметили в МОК.
Резолюцию на заседании Генассамблеи ООН официально представит глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго. После этого выступят представители государств-членов МОК и президент организации Кирсти Ковентри.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости