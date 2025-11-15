39

Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Генассамблее ООН 19 ноября

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Олимпийское перемирие, берущее начало с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры, призвано обеспечить прекращение военных действий, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится перед каждыми Играми», – отметили в МОК.

Резолюцию на заседании Генассамблеи ООН официально представит глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго. После этого выступят представители государств-членов МОК и президент организации Кирсти Ковентри.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
