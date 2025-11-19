Кандидатуру Абрамовой согласовали на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал кандидатуру Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.
Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале. Абрамова сменит Руслана Мащенко, который возглавлял команду с мая 2023 года
«Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.
Абрамова – заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призера Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову.
Уверен, что ее управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперед», – написал Дегтярев.