Кандидатуру Абрамовой согласовали на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике

Светлана Абрамова станет главным тренером сборной России по легкой атлетике.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал кандидатуру Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале. Абрамова сменит Руслана Мащенко, который возглавлял команду с мая 2023 года

«Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.

Абрамова – заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призера Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову.

Уверен, что ее управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперед», – написал Дегтярев.